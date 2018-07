Les oubliés des Jeux africains

Des élus et des parlementaires africains se plaignent de leur marginalisation de la cérémonie d'ouverture et de clôture des Jeux africains de la jeunesse qui se sont déroulés récemment à Alger. «Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas été convié alors que nous sommes concernés», s'interroge un parlementaire africain qui précise qu'ils sont au nombre de cinq représentants membres du Parlement africain. Le pire est que ces derniers sont appelés à faire tout un rapport sur le déroulement de cette compétition qu'ils présenteront à la session du Parlement africain qui se tiendra en août prochain. «Nous n'avons aucune idée sur le déroulement de cette compétition», se plaint un parlementaire qui dénonce leur exclusion.