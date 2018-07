Livraison en 2 Heures Chrono des modèles disponibles de la gamme Hyundai

Cima Motors, filiale du Groupe Tahkout, distributeur exclusif de Hyundai et de l'usine TMC en Algérie, lance l'opération «livraison en 2 Heures Chrono» au niveau de son Palais d'exposition CIMA Motors de Réghaïa. Cette opération est valable pour l'ensemble des modèles disponibles de la gamme Hyundai et dans la limite des stocks. Toutes les conditions de succès de cette opération ont été étudiées, pour proposer une expérience fluide au client et lui offrir une qualité de service à la hauteur de ses attentes. A travers cette opération, Cima Motors confirme sa volonté de mettre toujours le client au centre de ses préoccupations afin de lui permettre un achat en toute tranquillité. La promotion spéciale été de Cima Motors est toujours maintenue avec des remises exceptionnelles, allant jusqu'à 500.000 DA, sur l'ensemble de la gamme Hyundai.