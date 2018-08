LA DÉVOILÉE (Drame en un prologue et trois actes) de Kaddour M'Hamsadji réédité

Nous venons de découvrir la réédition, tant attendue, de «La Dévoilée» aux éditions Barkat, Alger. Cette oeuvre publiée pour la première fois en 1959, aux éditions Jean Subervie, Rodez, France, est devenue «historique», compte tenu du contexte socioculturel de l'époque évoqué par le grand écrivain et dramaturge français, Emmanuel Roblès, dans sa préface, et aussi selon certains spécialistes de l'histoire du théâtre algérien. Dans l'important ouvrage «Regards russes sur les littératures francophones» de Robert Jouanny (1997), Nadejda S. Lessova-Yuzefovich (Université de Simferopol / Crimée-Ukraine) a écrit: «Le premier dramaturge abordant les problèmes brûlants de la société algérienne a été Kaddour M'Hamsadji. Dans sa pièce La Dévoilée (1959), écrite en 1951, il se montre précurseur des prochains changements sociaux. L'héroïne principale permet à l'auteur d'exprimer son sentiment sur la situation de la femme dans le monde musulman (Naissance et évolution de la dramaturgie algérienne de langue française [Années 1950-1980], p. 18).»

La présente édition de «La Dévoilée» est la reprise du texte intégral (avec quelques rares et légères variantes) de l'édition originale qui garde encore toute la fraîcheur de sa jeunesse et de sa vérité. De même, à la préface d'Emmanuel Roblès et au jugement d'Albert Camus, a été ajoutée en postface une lettre de Jean Pelegri.