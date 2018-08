L'héroïne Ahed al-Tamimi décide de devenir avocate

L'héroïne de la résistance palestinienne Ahed al-Tamimi a affirmé, au lendemain de sa libération après 8 mois de détention pour avoir giflé deux soldats israéliens, qu'elle continuera à se battre contre l'occupation israélienne et aspire à devenir avocate pour poursuivre la lutte devant les tribunaux internationaux pour défendre les droits des Palestiniens. S'exprimant lors d'une conférence de presse, en Cisjordanie, Ahed al-Tamimi a déclaré «J'ai appris beaucoup de choses lors de ma détention, surtout sur les conditions de vie des prisonniers politiques et militants de la cause nationale palestinienne. J'ai vécu la souffrance du peuple palestinien pour lequel je continuerai à lutter jusqu'à la victoire». L'adolescente âgée aujourd'hui de 17 ans et sa mère qui avait été incarcérée pour avoir filmé la scène ont été libérées dimanche dernier.