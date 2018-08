La France interdit le portable dans les collèges

Le Parlement français a adopté définitivement, lundi dernier, une proposition de loi visant à interdire l'usage du téléphone portable par les élèves dans les écoles et les collèges, voire dans certains lycées, dès la rentrée prochaine. Les députés ont entériné le texte élaboré par une commission mixte paritaire Assemblée-Sénat, par 62 voix. Un seul élu du parti Les Républicains (LR-droite-opposition) s'est prononcé contre la proposition de loi présentée à ce sujet par le groupe du parti La République en marche (LaRem) du président Emmanuel Macron. En vertu du texte, l'usage du téléphone mobile et tout autre outil de communication électronique (tablette, montre connectée et toute future invention de ce type) par les élèves dans les écoles et les collèges sera interdit à partir de la rentrée prochaine. Il y aura des exceptions «pour des usages pédagogiques», laissés à l'appréciation de chaque établissement dans son règlement intérieur, ou pour les enfants handicapés. Les activités liées à l'enseignement mais à l'extérieur, comme le sport, seront aussi concernées.