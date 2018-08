La lassitude gagne les demandeurs d'emploi en Algérie

Le nombre de la population en chômage en Algérie a été estimé à 1,378 million de personnes en avril 2018 selon une enquête menée par l'Office national des statistiques. L'enquête a fait ressortir qu'en moyenne, six chômeurs sur dix sont des chômeurs de longue durée, soit 59,2% cherchant un poste d'emploi depuis une année ou plus. C'est dire qu'en ces temps difficiles de crise économique, il n'est pas évident pour l'Algérien de trouver un poste d'emploi. Et il semble bien que certains en sont convaincus, raison pour laquelle ils ne font même pas l'effort de chercher un emploi. Et ils sont nombreux selon l'ONS qui a fait observer que la population qui se situe dans le «halo du chômage» a atteint 1,434 million de personnes en avril 2018. Le «halo du chômage» est défini comme étant les personnes en âge d'activité (16 à 59 ans), qui déclarent être disponibles pour travailler, mais qui n'ont pas effectué des démarches effectives pour chercher un emploi au moins durant le mois précédant l'enquête.