Un minivillage en déplacement

L'Agence nationale des déchets (AND) a lancé une opération de tri sélectif au niveau de six plages dans trois wilayas pour sensibiliser le citoyen sur l'impact des déchets qu'il génère sur son environnement et sur l'importance du tri sélectif, a indiqué cet organisme. Il s'agit de plages des wilayas de Boumerdès (Rocher noir et Delphine), de Tipasa (Chenoua et Colonel Abbès) et de Tizi Ouzou (Carroubier et Azzefoune). C'est en collaboration avec Coca-Cola Algérie que l'AND lance cette opération avec «une approche à la fois ludique et écosensible», note l'AND. Ainsi, un minivillage de 800 m2 sillonne ces plages avec un espace de conseil et de sensibilisation et une scène d'animation et de jeux. Ce village se déplace à travers ces trois wilayas depuis le 15 juillet jusqu'au 3 septembre prochain. L'objectif de cet espace, selon l'AND, est de familiariser l'estivant avec «les écogestes simples» à travers des activités et des jeux pédagogiques.