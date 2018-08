"Ensemble pour un été sans accidents"

Le Groupement territorial de la Gendarmerie nationale d'Alger a lancé une campagne de sensibilisation au profit des usagers de la route à travers les différents «points de contrôle et barrages fixes» au niveau du territoire de la wilaya d'Alger, des routes menant aux plages et des lieux de détente et de loisirs.

Cette campagne menée sous le slogan «ensemble pour un été sans accidents», lancée le 25 juillet dernier et qui s'étalera jusqu'au 20 août, vise à sensibiliser les conducteurs en ce qui concerne les conséquence des dommages induits par les accidents.

L'action s'inscrit dans le cadre de la réalisation des objectifs tracés par le Commandement de la Gendarmerie nationale qui impliquera tous les partenaires et les acteurs activant sur le terrain à l'image des services de la Protection civile, la direction des travaux publics et des transports et les Scouts musulmans algériens (SMA).