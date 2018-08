"Maisons à poissons" au large de Aïn Benian

La direction de la pêche de la wilaya d'Alger procèdera, en septembre, à la création des premiers récifs artificiels sur le littoral algérois, au large de la plage de Aïn Benian, dans une première expérience dans la wilaya visant à renforcer les ressources halieutiques, en attendant sa vulgarisation ultérieure aux autres plages de la capitale.

La création de ces récifs artificiels se fera en partenariat avec plusieurs associations activant dans le domaine de l'environnement et des clubs de plongée sous-marine.

Le projet sera réalisé en coordination avec l'Ecole nationale supérieure des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral (Enssmal) et le club de plongée sous-marine de Aïn Benian «El Mordjane».

Les récifs artificiels sont de véritables maisons à poissons, créateurs de biodiversité et de biomasse, indispensable pour la préservation de la richesse halieutique sur le littoral algérien.