Les gaz à effet de serre à des niveaux record en 2017

Plusieurs gaz à effet de serre contribuant au réchauffement de la planète et au dérèglement du climat ont atteint des niveaux record dans le monde en 2017, a affirmé un rapport américain auquel ont contribué des centaines de scientifiques. Selon ce rapport annuel publié par l'Agence nationale océanique et atmosphérique (Noaa) et la société américaine des météorologistes, tout un ensemble d'indicateurs montre que le réchauffement de la planète s'est accéléré sous l'effet de la combustion d'énergies fossiles qui augmentent la concentration de ces gaz dans l'atmosphère en 2017.