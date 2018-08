Une ferme pédagogique bien spécifique

La première ferme pédagogique dédiée aux personnes aux besoins spécifiques, ouvrira ses portes la prochaine rentrée sociale (2018-2019) à Sidi Moussa dans la wilaya d'Alger. Première du genre, cette structure va accueillir les personnes aux besoins spécifiques âgées de plus de 18 ans placées actuellement au niveau des différents centres médico-pédagogiques d'Alger. Les activités de cette ferme seront purement agricoles, ayant pour principal objectif le renforcement des compétences et des capacités avec la possibilité de la transformer en une entreprise productrice et de conclure des conventions avec les différents établissements publics de la wilaya en matière d'approvisionnement en produits agricoles, qui seront destinés aussi aux structures et centres sociaux relevant de la direction de l'action sociale.