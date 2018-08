Quand la mère de Ben Laden parle...

Dans une interview accordée au journal britannique The Guardian, Alia Ghanem, mère du fondateur d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden a parlé longuement de son fils estimant qu'il a été «victime» de précepteurs qui l'ont «dévié de la bonne voie». Elle explique que «c'est à l'université de Jeddah qu'Oussama Ben Laden a subi un lavage de cerveau». Oussama Ben Laden a été mis hors d'état de nuire, mais l'université, dont elle parle existe toujours et continue de fabriquer des terroristes à travers son enseignement wahhabite. La mère de l'ancien chef d'Al Qaïda a accueilli le journaliste britannique chez elle, en présence du frère de Oussama Ben Laden. The Guardian précise par ailleurs que l'interview a pu avoir lieu grâce à l'autorisation de Mohammed Ben Salmane,