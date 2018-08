Réouverture des arènes d'El Bahia

L'établissement public de la gestion du parc d'attractions de la wilaya d'Oran vient de bénéficier d'un contrat de concession lui permettant de gérer aussi les arènes d'Oran en vue de leur réouverture dans les prochains jours, nous apprend la direction de cette entreprise. Ce site historique a connu une grande opération de réhabilitation et de restauration. Ces arènes situées à haï Mohieddine (Eckmühl) d'Oran, font l'objet actuellement d'une vaste opération de nettoyage et d'embellissement en vue d'accueillir différentes manifestations sportives et culturelles. Les arènes d'Oran ont abrité plusieurs spectacles de tauromachie à l'époque coloniale. La saison de la tauromachie, connue sous le nom de «La corrida» débutait au printemps pour se terminer au mois de novembre. Elle. reste toujours gravée dans la mémoire collective des Oranais.