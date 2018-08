Un 2ème hôpital psychiatrique pour Oran

Un hôpital psychiatrique régional sera implanté à Oran prochainement, plus précisément du côté de Tafraoui. Les études d'usage ont été achevées et tout le dossier a été transféré aux services compétents du ministère de tutelle pour approbation. Le futur hôpital psychiatrique sera bâti sur une superficie de 17 hectares. Sa capacité d'accueil sera de l'ordre de 500 lits. Une fois réalisé, cet hôpital viendra renforcer le seul établissement psychiatrique existant dans la ville, à savoir celui de Sidi Chahmi qui, en plus du fait qu'il commence à «vieillir», n'arrive plus à répondre seul aux besoins croissants en la matière. En effet et selon les spécialistes, le nombre de personnes atteintes de maladies psychiatriques ainsi que des toxicomanes se multiplie d'année en année.