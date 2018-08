A 12 ans, il entre à l'université pour étudier la physique biomédicale

A 12 ans, sa peluche favorite à la main, Carlos Antonio Santamaria va se rendre aujourd'hui à l'université de l'Unam pour y entamer des études de physique biomédicale, devenant le plus jeune étudiant à intégrer cette prestigieuse université de Mexico. «Mon principal objectif est (...) d'apporter les éléments de base pour que médecins et biologistes puissent résoudre nos problèmes biologiques», explique Carlos devant une forêt de micros et de caméras, lors d'une conférence de presse à l'Unam. «Si on arrive à fabriquer une cellule qui se maintienne seule, organite par organite, on peut alors soigner toutes les maladies», explique-t-il en arborant un large sourire, qui dévoile des dents de lait récemment tombées. Cet étudiant qui a de «hautes capacités cognitives», selon l'Unam, débutera aujourd'hui une licence de physique biomédicale, mais il n'aime pas qu'on le qualifie de «génie». «Je vais aller en classe avec ma peluche», un puma, mascotte du club de football de cette université, indique Carlos à la presse. Il va rejoindre la trentaine d'étudiants sélectionnés pour ce cursus sur environ 700 postulants.