L'Entmv précise les conditions d'embarquement

L'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (Entmv) a indiqué hier que les passagers disposant d'une date de retour ferme allant du 15 août au 15 septembre 2018 «doivent impérativement se présenter à l'embarquement à la date figurant sur leurs tickets de voyage, et ce, cinq (5) heures avant l'appareillage du car-ferry». L'Entmv précise qu'elle «dégage toute responsabilité dans le cas où ces deux conditions ne sont pas respectées». En outre, elle indique qu'à titre exceptionnel, il sera accordé une priorité d'embarquement aux passagers voyageant en famille, et ce, dans la limite des dispositions à bord de ses car-ferrys. Pour rappel, la flotte maritime algérienne de transport des voyageurs dispose de quatre (4) navires dont un (1) affrété. Par ailleurs, un contrat a été signé en mars dernier avec un groupe chinois spécialisé dans la construction navale pour l'acquisition d'un cinquième navire d'une capacité de 1 800 passagers et 600 véhicules.