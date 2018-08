La fillette acheminait la drogue

Un abus de trop envers l'enfance en Algérie a été enregistré avec l'utilisation ou plutôt l'exploitation d'enfants par les réseaux de la mendicité et du trafic de drogue. Ainsi, la police judiciaire de la wilaya d'Oran a interpellé une petite fille de 10 ans en possession de 10 kg de kif traité. L'affaire qui entre dans le cadre du scandale Tyaya ayant conduit à l'ombre plusieurs policiers impliqués, vient de révéler un autre scandale, celui de l'exploitation des enfants dans la circulation de la drogue au nez et à la barbe des parents souvent inconscients. Exploitant des informations, les éléments de la brigade de lutte contre le trafic de drogue, relevant de la sûreté de la wilaya d'Oran, ont été amenés à surveiller les allée et venues d'une petite mendiante instrumentalisée par des dealers qui lui faisaient transporter en toute naïveté la drogue moyennant une modique somme d'argent.