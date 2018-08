Les observations par satellites aident à mesurer la pression de la mer

Les observations de télédétection par satellites peuvent être utilisées pour mesurer la pression au niveau de la mer, selon une récente recherche chinoise. Des scientifiques du Centre national des sciences spatiales ont proposé une nouvelle méthode pour obtenir une haute résolution temporelle et spatiale de la pression au niveau de la mer grâce à l'observation par télédétection. Ils ont certifié la méthode en utilisant les observations du satellite météorologique américain Suomi NPP. La pression au niveau de la mer est un indice météorologique très important pour les prévisions météorologiques. Elle est principalement mesurée par les bouées météorologiques et les navires marchands. Combinant les observations par satellites, les scientifiques ont établi un nouveau modèle d'estimation et l'ont comparé avec celui des mesures de bouées in situ. Selon eux, cette méthode pourrait contribuer à des prévisions météorologiques plus précises.