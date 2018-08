Khenchela perd 150 hectares de récoltes agricoles

Plus de 150 hectares de récoltes agricoles ont été détruits par les intempéries durant ces dernières 72 heures dans la wilaya de Khenchela. Ce bilan provisoire fait état de la destruction de plus de 100 hectares de légumes et de vergers, inondés par les crues de l'oued Melih dans la commune de Remila, ainsi que la détérioration de plusieurs parcelles de terres agricoles de la commune de Taouzient affectées par le ravinement et les glissements. Plus de 50 hectares d'arbres fruitiers et de superficies agricoles cultivées en légumes, jouxtant l'oued El Djaref des communes de Tamza et d'Ensigha, ont été également submergés par les eaux.