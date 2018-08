Les autorités ferment 10 stations-service à Mila

Dix stations-service ont été fermées lors d'opérations de contrôle effectuées par la Commission de wilaya chargée des établissements classés. Ces stations-service ont été fermées, pour certaines définitivement, et pour d'autres temporairement jusqu'à la levée des réserves émises par la commission concernée. Ces stations-service ont été fermées au cours de la période allant du début de l'année 2017 jusqu'à la fin du premier semestre de l'année 2018. L'activité commerciale non déclarée, le non-respect des normes régissant ce genre d'activité, le déversent pour la plupart des stations-service fermées des huiles usagées dans les réseaux d'assainissement, la non -récupération des huiles usagées de l'eau de lavage, et l'atteinte à l'environnement sont l'essentiel des griefs retenus contre ces stations.