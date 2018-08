Les gendarmes sur les plages même la nuit

La Gendarmerie nationale ne ménage aucun effort pour la sécurité des citoyens.

Alos qu'il est minuit passé, les gendarmes sont encore installés au niveau de la plage Tarfaya, communément appelée «Les Canadiennes», à l'est d'Alger. La plage est toujours animée à cette heure tardive et la présence des forces de l'ordre participe pleinement à la quiétude des estivants.

Gérant un accident de la circulation, contrôlant les véhicules et les identités, ils ne ménagent pas leurs efforts. Si la direction du tourisme faisait de même, la saison estivale aurait été exemplaire.

En attendant la gratuité, les estivants jouissent de la sécurité.