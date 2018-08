Menaces sur Internet

Les mauvaises habitudes ont la peau dure chez les islamistes: ils continuent de menacer les journalistes pour leurs idées. Suite à la publication par L'Expression d'un article intitulé: «Réseaux sociaux, la nouvelle arme des islamistes», les pages Facebook visées par l'article ont fait des mises au point, où a été cité à plusieurs reprises le nom du journaliste rédacteur de l'article en question. Il n'en fallait pas plus pour réveiller l'instinct animal de certains «fans» de ces pages. L'auteur a été harcelé sur le Web. Une déferlante de haine, de régionalisme et d'insultes s'est abattue sur lui par des profils, dont la majorité non identifiée. Il a même été menacé par certains d'entre eux. Devant la gravité des faits et surtout pour empêcher que ces comportements ne deviennent pas une banalité, nous prenons à témoin l'opinion publique de ces menaces et nous nous réservons le droit de déposer plainte contre X.