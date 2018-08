Deux foyers provoquent le plus grand incendie de l'histoire de la Californie

Deux foyers qui ravagent le nord de la Californie ont formé ensemble le plus grand incendie de l'histoire de cet Etat de l'Ouest des Etats-Unis. Appelés conjointement «incendie du Mendocino Complex» les deux brasiers ont consumé jusqu'à présent 114 850 hectares de terrain - une superficie proche de la taille de l'immense ville de Los Angeles - et ne sont maîtrisés qu'à 30% environ, a annoncé CalFire, le service californien de lutte contre les incendies. L'incendie du Mendocino Complex a surpassé en superficie détruite l'incendie Thomas, qui avait détruit 114 078 hectares en décembre 2017. L'incendie Carr, qui sévit également dans le nord de la Californie, a tué sept personnes et détruit plus de 1600 bâtiments, dont un millier de logements.