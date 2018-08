L'Algérie décroche la 3eme place au 1er Hackathon dédié au Hadj

Participant au premier Hackathon en Arabie saoudite dédié au Hadj, l'Algérie a été sur le podium. Elle a en effet décroché la troisième place. La première place est revenue aux Saoudiens et la seconde aux Égyptiens. L'Algérie a fait sensation grâce à une application qui permet de transmettre et de collecter les impressions des hadji tout au long du pèlerinage. Près de 3000 programmeurs ont participé au premier Hackathon qui s'est déroulé pendant 36 heures à Jeddah avec pour thématique le Hadj. Les participants, rassemblés vendredi 3 août autour de 800 équipes et issus de plusieurs pays des quatre coins du monde, dont l'Algérie, avaient pour mission de développer une solution informatique pouvant prévenir les drames qui ont marqué les dernières saisons du pèlerinage musulman.