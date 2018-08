L'autorisation de transport de bétail supprimée

Le ministère de l'Agriculture a décidé de prendre une nouvelle mesure en faveur des éleveurs de bétail, en supprimant l'autorisation de transport de bétail entre les wilayas pour faciliter la vente des moutons avant l'Aïd al-Adha.

Cependant, un plan de mobilisation sanitaire a été mis en place.

Cela concerne la mobilisation des vétérinaires au niveau des directions de la santé animale et des abattoirs, la mise en place de lieux de vente de cheptel par arrêté de wilaya, et la mise en place de la certification sanitaire vétérinaire accompagnant le déplacement d'animaux vers les lieux de vente aux fins de contrôle vétérinaire.

Selon le ministère de l'Agriculture, le cheptel national compte 28 millions d'ovins, plus de 2 millions de bovins et 5 millions de caprins. Aussi le jour de l'Aïd, tous les établissements d'abattage, seront ouverts pour inciter les citoyens à sacrifier leurs animaux dans un établissement conforme et contrôlé.