La Seaal veut préserver les milieux aquatiques

La Société des eaux et d'assainissement d'Alger (Seaal) va lancer à partir du 9 août en cours la 5ème édition des journées de sensibilisation «main dans la main» pour la préservation des milieux aquatiques et qui se dérouleront jusqu'au

6 septembre prochain. Ces journées seront organisées, pour cette édition, sous le thème «Parce que nous avons tous une part de responsabilité, mobilisons-nous pour la préservation du littoral». Les jeunes collaborateurs de la Seaal mobilisés à cette occasion sillonneront des plages au niveau des wilayas d'Alger et de Tipasa pour élargir la sensibilisation auprès des estivants, contribuant ainsi à avoir des plages propres et donc, préserver le littoral.