La police se mobilise contre l'Internet et les jeux en ligne

La direction générale de la Sûreté nationale a lancé, en début du mois, une campagne de sensibilisation sur l'impact négatif de la mauvaise utilisation de l'Internet et des jeux en ligne sur les enfants. Les cadres spécialisés relevant des services opérationnels de la Sûreté nationale au niveau de 14 wilayas côtières dirigeront cette campagne nationale de sensibilisation à laquelle plusieurs activités de proximité seront organisées, notamment des rencontres d'orientation au profit des enfants estivants dans le but de leur fournir des conseils pour un usage sans risques d'Internet.

Des expositions et des portes ouvertes seront prévues, en outre, au profit des parents et des estivants au niveau des places publiques et les plages surveillées durant lesquelles il sera procédé à la présentation de statistiques enregistrées en matière de lutte contre la cybercriminalité...