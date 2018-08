Syphax s'invite à Aïn Temouchent

Une forte participation d'académiciens des universités du pays et de l'étranger est attendue au Colloque international sur Syphax, prévu à Aïn Témouchent le

22 septembre prochain. Le colloque aura lieu du 22 au 24 septembre prochain, soit une journée de plus que prévu en raison de la forte participation enregistrée par le comité scientifique du HCA chargé d'évaluer et de sélectionner les oeuvres académiques pour cette manifestation internationale qui vise à mettre en exergue le royaume de Syphax et sa portée historique et civilisationnelle dans la région. Pas moins de 27 conférences sont au programme du colloque et seront animées par des archéologues et des historiens d'universités du pays et de l'étranger. Il est aussi attendu la participation de conseillers de l'Unesco, d'universitaires de France, Grèce, Soudan, Tunisie et d'Algérie.