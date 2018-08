62 noyades dans 14 plages interdites

Soixante-deux personnes, âgées de 6 à 16 ans, sont mortes par noyade dans des plages et des réserves d'eau depuis le début du mois de juin 2018, indiquent les services de la Protection civile. «Nous avons enregistré, depuis le début du mois de juin, la noyade de 62 personnes âgées de 6 à 16 ans, dont 14 dans des plages autorisées en dehors des horaires de surveillance et 12 dans des plages interdites à la baignade», a précisé la Dgpc. La wilaya d'Oran vient en tête avec 4 morts, suivie des villes de Tlemcen, Alger, Skikda et El Tarf avec trois morts chacune. Par ailleurs, durant la même période, 36 personnes sont décédées par noyade dans des réserves d'eau (quatre dans des barrages, six dans des oueds, 14 dans des mares d'eau, neuf dans des retenues collinaires et trois dans des bassins d'eau).