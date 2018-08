Le palais Ahmed Bey attire des étrangers

Le palais Ahmed Bey de Constantine a reçu 8 840 visiteurs nationaux durant le premier semestre 2018, contre 19 270 en 2017. Alors que les visites des étrangers se situent à près de 1 000 touristes, entre Européens et du Monde arabe. La construction du palais Ahmed Bey a duré neuf années, de 1826 à 1835. S'étendant sur une superficie de 5 600 mètres carrés, il est considéré comme un joyau urbanistique et architectural unique en son genre. Les touristes étrangers, venant de Russie, d'Angleterre, de France, de Tunisie et du Maroc, notamment, ont avoisiné le millier, attirés par les fresques murales du somptueux palais, qui racontent l'histoire et la vie de Ahmed Bey et son pèlerinage.