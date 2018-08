L'information pour faciliter la formation

Le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels mène une campagne d'information auprès des jeunes et de leurs parents sur les possibilités de formation qui leur sont offertes pour l'acquisition de diplômes et de métiers leur permettant une insertion plus facile dans la vie active, selon ce ministère.

De larges franges de jeunes peuvent être concernés par cette campagne, notamment ceux qui veulent acquérir un métier pour accéder à un poste de travail ou ceux qui quittent prématurément le système scolaire classique et qui sont en moyenne au nombre de 500.000 jeunes, a-t-on précisé, relevant qu'il y a aussi ceux ayant échoué à l'examen du baccalauréat et qui veulent rester dans la voie technique et professionnelle ainsi que ceux n'ayant pas un niveau scolaire élevé et qui sont à la recherche d'une qualification.