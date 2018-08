Le ménage est bon contre la dépression

Une étude parue jeudi révèle que l'exercice physique paraît un bon moyen de réduire le risque de dépression, qu'il s'agisse de pratiquer un sport, de marcher ou même de faire le ménage. Selon les auteurs, «tous les types d'exercice physique ont été associés à une amélioration de la santé mentale». Mais cette amélioration est la plus marquée avec «les sports collectifs, le cyclisme, l'aérobic et le sport en salle de musculation». L'étude publiée dans The Lancet Psychiatry se fonde sur des questionnaires soumis à plus de 1,2 million d'adultes américains entre 2011 et 2015. Ces questionnaires dressaient une liste de 75 types d'activité physique, de la marche à la musculation, en passant par le jardinage, la pêche ou le yoga. Résultat: «Les personnes qui ont une activité physique font état de 1,5 jour de moins de mauvaise santé mentale par mois par rapport à celles qui n'ont pas d'activité», ont résumé les auteurs dans un communiqué.