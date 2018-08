Tlemcen numérise ses manuscrits

Une opération de numérisation des manuscrits de l'annexe du Centre national des manuscrits de Tlemcen sera lancée en octobre prochain. L'opération touchera, en première phase, 15 manuscrits de jurisprudence «fiqh» et de conduite «Sira» du Prophète (qssl).L'opération coïncidera avec l'apport d'un nouveau système de numérisation des manuscrits et leur diffusion sur internet. Cet appareil s'ajoute à un autre appareil de numérisation de cette annexe. Ce genre de documentation électronique permettra la création d'une bibliothèque numérique, qui sera mise au service des chercheurs et des étudiants, ainsi qu'une banque de données facilitant l'accès aux manuscrits et leur exploitation dans la recherche scientifique.