Une piscine semi-olympique pour Ferdjioua

Une nouvelle piscine semi-olympique, réalisée dans la commune de Ferdjioua (Mila), a été mise en service mercredi dernier. La réalisation de cette nouvelle infrastructure sportive a nécessité une enveloppe financière de l'ordre de 295 millions de dinars et s'est faite en deux phases. La première phase, prévue en 2015, avait consisté en la réalisation des grands travaux, alors que la deuxième phase, lancée le mois de janvier 2016, avait été réservée à la mise en place du système d'approvisionnement en eau, a expliqué le même responsable. Cette infrastructure sportive, susceptible d'abriter les compétitions officielles, est dotée d'une piscine de 25 m de long sur 20 m de large. Ouverte gratuitement aux citoyens de la commune de Ferdjioua et à ceux des communes limitrophes, elle vient renforcer les trois piscines olympiques des communes de Mila, Tadjenanet et Chelghoum Laïd.