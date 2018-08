L'Algérie a exporté pour 425 millions d'euros vers la Tunisie

Les échanges économiques entre l'Algérie et la Tunisie ont enregistré durant les sept premiers mois de l'année 2018 une nette amélioration, atteignant plus de 520 millions d'euros.Selon le dernier rapport de l'Institut national des statistiques tunisien, l'Algérie a exporté pour 425 millions d'euros vers la Tunisie de produits et équipements durant le premier semestre de l'année en cours. Ainsi, les exportations vers notre voisin de l'Est ont enregistré une nette hausse par rapport à la même période de l'année dernière.L'Office tunisien indique en outre que les importations algériennes depuis la Tunisie ont atteint durant les sept premiers mois de cette année, environ 97 millions de dollars, enregistrant ainsi, une baisse de 9,1%, par rapport aux sept premiers mois de l'année dernière. La balance commerciale demeure au profit de l'Algérie avec plus de 322 millions d'euros.