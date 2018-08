La Chine ferme sa Grande Muraille

Les autorités locales chinoises ont annoncé la fermeture temporaire de la section de Badaling de la Grande Muraille, à Pékin, à partir de samedi après-midi, alors que de fortes pluies sont attendues dans cette région. Le moment de la réouverture sera annoncé plus tard, a annoncé la commission municipale du tourisme dans une circulaire publiée sur Weibo, un site web de microblogging. Tous les sites touristiques des environs se sont vu ordonner de fermer leurs portes samedi et dimanche, selon la commission. Les départements chargés des ressources terrestres et de la météo de Beijing ont émis hier des alertes jaunes aux orages durant le week-end et aux catastrophes géologiques potentielles pour les trois jours à venir. L'observatoire national a renouvelé son alerte bleue aux fortes pluies. pour samedi et dimanche. Certaines régions de Pékin et des provinces voisines recevront par endroits des précipitations pouvant aller jusqu'à 300 mm en 24 heures. La Chine dispose d'un système d'alerte météorologique contre les orages à quatre couleurs, le rouge représentant le niveau le plus élevé, suivi par l'orange, le jaune et le bleu.