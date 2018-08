El Oued traite ses palmiers

prévention contre les maladies parasitaires (Boufaroua et Myelois) retenue pour 2018, ciblera 1,2 million de palmiers dattiers à travers les palmeraies de la wilaya d'El-Oued. L'opération s'inscrit au titre du programme préventif arrêté par le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, visant à prévenir les risques de parasites qui ravagent le palmier. Cette action préventive scindée en deux phases, dont la première a été achevée et ayant permis le traitement de 601.000 palmiers contre le Boufaroua, par l'institut national de protection des végétaux à travers les 30 communes de la wilaya. La seconde phase, qui sera lancée prochainement, touchera un nombre similaire de palmiers productifs contre le Myelois. Les deux étapes de cette action de traitement ont été confiées aux services de l'Institut national de protection des végétaux (Inpv).