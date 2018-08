La mosquée Al-Aqsa agressée par des colons israéliens

Des groupes de colons ont renouvelé dimanche leur incursion dans la mosquée Al-Aqsa sous la protection des unités spéciales de l'occupation israélienne, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa.

«Notre correspondant a rapporté que ces incursions ont été effectuées par la porte des Maghrébins et que les colons ont fait des tours provocants dans la mosquée sainte», a indiqué l'agence. En juillet dernier, 1 023 colons avaient pris d'assaut la mosquée Al-Aqsa depuis, sous la protection des forces d'occupation israélienne qui ont imposé des restrictions sur le travail des gardes de la mosquée...

Ces incursions ont été effectuées pendant que l'occupant a imposé un siège militaire sur la mosquée sainte et la vieille ville d'El-Qods et restreint l'entrée des fidèles dans la mosquée.