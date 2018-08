Le cheptel ovin algérien s'élève à 28 millions de têtes

Une statistique qui place le pays en position d'autosuffisance en la matière, mais qui laisse tout de même perplexe par rapport aux prix atteints par le mouton de l'Aïd. Proposé à une somme prohibitive (autour des 60.000 DA) pour les bourses modestes et même moyennes, la célébration du sacrifice du mouton, qui est un moment clé dans la vie des Algériens et de tous les musulmans de la planète, donne, une opportunité incontestable aux vendeurs de moutons et à ceux qui s'adonnent à ce type de commerce, à cette occasion, de s'en mettre plein les poches. Il n'est cependant pas exclu d'assister à une baisse significative des prix les jours prochains, les pouvoirs publics ayant décidé de mettre un peu d'ordre dans cette foire aux bestiaux.