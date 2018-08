Les Algériens ont investi 754 millions d'euros en France

Les Algériens ont réalisé pour plus de 754 millions d'euros d'investissements directs à l'étranger, en direction de la France. Ces chiffres proviennent des statistiques de la Banque de France. Cette dernière indique aussi que les IDE en provenance de l'Algérie ont connu un taux de croissance annuel moyen de 29% entre 2012 et 2017. C'est-à-dire qu'ils ont connu une augmentation fulgurante au cours des 5 dernières années. Ce qui place l'Algérie au 32 ème rang des pays qui investissent le plus en France. Ces chiffres restent à relativiser, car la France en retour a investi plus de 2,47 milliards d'euros en Algérie, avec un taux de croissance annuel moyen de 2% entre 2012 et 2017. De plus, la France est devenue le 2 ème fournisseur de l'Algérie après la Chine et son 3 ème client. L'Algérie, elle, se hisse au 18 ème rang des clients de la France. Ces sommes investies à l'étranger ne devraient-elles pas l'être en Algérie plutôt?