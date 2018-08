Les hommes d'affaires algériens à Washington

L'Algérie se dévoile du 10 au 13 septembre 2018 au «The Ronald Reagan Building à Washington, à travers une exposition spécifique de divers produits algériens destinés à l'exportation aux États-Unis d'Amérique et aux pays du continent américain. Cette exposition se tiendra sous le thème «La semaine économique et culturelle de l'Algérie aux États-Unis d'Amérique». L'événement a pour objectif de faire connaître aux professionnels et au grand public américains la diversité de l'offre algérienne à l'exportation de divers secteurs d'activités, notamment les produits agricoles, agroalimentaires et du terroir, pharmaceutiques, électroniques et électroménagers, culturels et artisanaux. Une importante délégation gouvernementale ainsi que les membres du FCE, des hommes d'affaires et une quarantaine d'entreprises algériennes qui exposeront leurs produits issus de divers secteurs d'activités sélectionnés pour cette exposition, représenteront l'Algérie à ce rendez-vous qui est, précisons-le, organisé par le ministère du Commerce, l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur Algex, la Safex, le Conseil d'affaires algéro-américain (US Algeria Business Council» et l'ambassade d'Algérie à Washington.