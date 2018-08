20 millions de dollars pour la lutte anti-tabac

La Fondation du milliardaire et ancien maire de New York Michael Bloomberg a dévoilé hier, les noms des organisations choisies pour diriger Stop, une ONG dotée de 20 millions de dollars sur 3 ans, chargée de dénoncer les «pratiques trompeuses» de l'industrie du tabac. L'université de Bath (Royaume-Uni), le Centre mondial pour la bonne gouvernance dans la lutte antitabac (Thaïlande) et l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires (Paris) dirigeront «collectivement un nouveau groupe mondial de surveillance de l'industrie du tabac: Stop (Arrêt des organisations et des produits du tabac). «Ensemble, ils peuvent contribuer à sauver beaucoup de vies», a déclaré M.Bloomberg. Ce groupe publiera des rapports d'investigation détaillant les «stratégies trompeuses» de l'industrie du tabac et fournira des outils et du matériel de formation aux pays à revenu faible ou intermédiaire pour lutter contre son influence.