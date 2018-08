A l'approche de l'Aïd, la Seaal implore!

Un appel aux citoyens d'Alger et de Tipasa a été lancé par la Société des eaux et d'assainissement d'Alger (Seaal), pour éviter, le jour de l'Aïd d'El Adha, lors du sacrifice du mouton, l'obstruction des canalisations et le débordement des eaux usées par le jet des déchets dans les réseaux d'assainissement. La Seaal a recommandé, dans son communiqué, à «ne pas jeter les déchets liés au sacrifice des moutons dans les égouts, à ne pas lever les tampons des regards et à mettre les déchets dans des sacs afin de les évacuer vers la décharge adéquate». «Certains déchets, tels les cornes du mouton ou ses pattes ou même sa toison occasionnent l'obstruction des canalisations et impactent le bon fonctionnement des stations d'épuration provoquant le débordement des eaux usées», a averti la Seaal.