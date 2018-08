Cure de jouvence pour "La Dévoilée"

En attendant sa représentation sur scène, «La Dévoilée» de Kaddour M'Hamsadji, doyen des écrivains algériens et auteur prolifique, vient d'être rééditée aux éditions Barkat. Oeuvre capitale dans l'histoire de la littérature nationale algérienne, «La Dévoilée» a été publiée pour la première fois en 1959, aux éditions Jean Subervie, Rodez, France. Depuis, plusieurs études, écrits et critiques littéraires lui ont été consacrés. C'est ainsi que l'écrivain et dramaturge, Emmanuel Roblès et certains spécialistes de l'histoire du théâtre algérien, l'ont considérée comme oeuvre de référence et même précurseur des prochains changements sociaux.

En réalité, «La Dévoilée», c'est l'Algérie en mouvement...