Découverte d'un deuxième grand sphinx en Egypte

Un deuxième ancien grand sphinx, statue de pierre avec une tête humaine et un corps de lion a été découvert en Egypte, selon des responsables locaux. «Cette statue, datant probablement de 4000 ans, aurait été déterrée par des ouvriers de la voirie alors qu'ils réaménageaient une route principale dans la ville de Louxor, dans le sud du pays», a déclaré Mohamed Abdel Aziz, directeur général des Antiquités de Louxor, cité par Egypt Today. Cette statue a été découverte entre les deux célèbres temples de Karnak et de Louxor, sur les bords du Nil. Si elle est confirmée, la statue serait le deuxième sphinx antique géant d'Egypte. Cette statue restera cependant, enterrée un certain temps pour éviter les changements brusques de température qui pourraient affecter l'antiquité millénaire, selon des médias. Actuellement, le plus grand et plus célèbre sphinx existant est celui de Gizeh, situé à côté des grandes pyramides de Gizeh, sur la rive ouest du Nil près du Caire.