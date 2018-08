La Nasa s'envole vers le Soleil

Parker Solar Probe, la nouvelle sonde de la Nasa, a décollé avec succès dimanche dernier pour un voyage sans précédent qui devrait l'amener au plus près du Soleil pour en percer les mystères. C'est un objet qui va changer beaucoup de choses dans l'exploration de l'espace. Pour la première fois, une sonde va étudier le Soleil de très près. Elle va passer à un peu plus de six millions de kilomètres de l'astre, une proximité jamais atteinte. Cette mission devrait permettre de répondre à des questions qui intriguent beaucoup les astronomes. D'abord, avec les mesures réalisées par les instruments de l'engin, les scientifiques vont pouvoir se pencher sur l'un des secrets les mieux gardés du Soleil: pourquoi la température est plus élevée dans la couronne, en altitude, qu'à la surface de l'étoile. La sonde Parker Solar devra résister à des températures... de 1377 °C. C'est plus que la lave qui se déverse du volcan Kilauea d'Hawaï.