JEUX SANS FRONTIÈRES Le tour final à Belouizded

La piscine semi-olympique 20-Août 1955 de Belouizded (Alger) a accueilli, lundi après-midi, le tour final de la 2e édition de l'évènement «jeux sans frontières» avec la participation de plus de 1000 enfants encadrés par l'association El Marsa pour la promotion de la jeunesse. Six associations ont animé la finale de cette compétition qui a pour objectif d' «encourager les enfants et les jeunes à la pratique des sports dans une ambiance de divertissement», a fait savoir Ghroufla Ahmed Smail, directeur des jeux. Animée par les équipes de Bir Touta, Bologhine, Reghaia, El Marsa, Sidi M'hamed et Bordj El Bahri, la finale des «jeux sans frontières» a été marquée par une rude concurrence pour décrocher les premières places. «Ces jeux sont une opportunité de rapprocher les jeunes des quartiers et de créer une activité de proximité dans les piscines», a indiqué le président de la ligue de proximité de Belouizded.