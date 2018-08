Des champions NBA pour former nos jeunes

Dans le cadre de la coopération dans le domaine sportif entre l'ambassade des Etats- Unis et la Fédération algérienne de basket ball, l'ambassade a invité deux grands noms de la NBA et de la Wnba, à savoir Jim Cleamons et Candice Wiggins, pour entraîner plus de 100 jeunes joueurs algériens de différentes wilayas sur les techniques de jeux, mais aussi les valeurs du sport. Un match spectacle aura lieu cet après-midi (17h) à la Coupole Mohamed Boudiaf. A noter que Jim Cleamons est un ancien champion et ancien joueur de la NBA qui a joué dix finales de la NBA et entraîné de grands noms du basket américain tels que Michael Jordan, Kobe Bryant, Scottie Pippen, Shaquille O'Neal et bien d'autres.