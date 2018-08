Tlemcen expose son miel

Divers produits de la ruche, allant du miel au pollen et au propolis, sont exposés jusqu'au 17 août courant en plein coeur de la ville de Tlemcen. Cette exposition, la seconde du genre après celle de l'année dernière organisée par l'association des apiculteurs et producteurs du miel au centre-ville de Tlemcen, vise à rapprocher les consommateurs des producteurs et faire connaître les différents produits de la ruche au large public. Une dizaine d'apiculteurs prennent part à cette manifestation, exposant différentes variétés de miel, en l'occurrence celles du jujubier, multifleurs, de thym, d'eucalyptus, outre d'autres produits tels que la gelée royale, le pollen, a ajouté le responsable de cette association qui a vu le jour en 2011 et qui compte plus de 400 adhérents.