Des forêts pour faire face à la pollution

Pékin semble avoir trouvé l'astuce. La capitale de la Chine va créer au moins une forêt urbaine dans chacun de ses 16 arrondissements afin d'améliorer l'environnement de la ville, a déclaré jeudi le maire adjoint, Zhang Gong, lors d'une conférence rapportée par l'agence Chine Nouvelle. La ville a déplacé 467 marchés et centres logistiques et a regagné environ 12 000 hectares de terres en démolissant des bâtiments illégaux, a indiqué Zhang Gong. Pékin est l'une des 300 villes forestières que la Chine vise à créer d'ici 2025 pour aider à améliorer l'écologie des zones urbaines. En 2017, la superficie moyenne des surfaces vertes et des parcs par habitant dans les zones centrales de la ville a augmenté de 8% par rapport à 2015.